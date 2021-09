Lancement des activités du FDTT: Mansour Faye prône la performance du système de transport au Sénégal

Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a procédé ce jeudi au lancement du Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT). À cet effet, le ministre a évoqué sa volonté de lutter pour la performance du système de transport au Sénégal. Il a rappelé que les infrastructures routières ont connu, de 2012 à ce jour, un développement sans précédent avec 2526 km de route bitumée, 2010 km d’autoroute, 21 ponts et autoponts.



Le ministre a aussi soutenu que c’est le rajeunissement du parc qui permettra au Sénégal de disposer de véhicules de transport respectueux de l’environnement répondant aux normes technique les plus actuelles.



« Le Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT) est né d’une forte volonté du Président de la République Macky Sall, de trouver une solution adéquate et efficiente à un problème qui a longtemps amoindrir les performances du système de transport au Sénégal. En effet, les infrastructures routières ont connu en 11 ans, un développement sans précédent. D’abord en terme de linéaire, 2526 km de route bitumées, 2010 km d’autoroute, 21 ponts et autoponts, ainsi que 6673 km de piste rurale ont été construits », a déclaré le Ministre Mansour Fall.



Parlant de qualité, le ministre soutient que le réseau routier revêtu est passé « d’un état moins bon et bon de 60% en 2011 à 82 % en 2020 ». Évoquant comme exemple, « le parc de véhicules de transport public de passager de 50 mille unités environ, avec un âge moins de 25 ans. Alors que celui des véhicules gros porteurs est de 27 ans ».



Suffisant pour le Ministre de noter qu’il faut à l’urgence corriger ce décalage entre la qualité des infrastructures routières et celle des véhicules de transport routier. L’enjeu pour lui, consiste à bâtir un écosystème favorable à l’éclosion d’un transport public moderne qui hissera le Sénégal parmi les pays de la sous-région les plus avancés en la matière.



« Naturellement, une plus grande sécurité routière, une meilleure rentabilité des activités des professionnelles, et une amélioration notoire de la compétitivité des entreprises de ce secteur, seront les résultats de renouvellement du parc de véhicules de transport au Sénégal. À cela, s’ajoute une dividende incommensurable, c’est le rajeunissement du parc qui permettra à notre pays de disposer de véhicules de transport respectueux de l’environnement répondant aux normes technique les plus actuelles », a déclaré Mansour Faye.



Le ministre a lancé un appel aux acteurs du secteur et du sous-secteur de considérer le FDTT comme leur bien. « Le FDTT est votre fonds, il est fait pour vous les acteurs et pour le peuple sénégalais », a indiqué le ministre.