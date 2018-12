Lauréat concours d’essai : Pape Alioune Thiam remporte le Grand prix Bastiat

Les lauréats du prix Bastiat du concours d'essai du prix Bastiat pour les ambassadeurs de la paix ont été connus aujourd'hui. Parmi les nominés, 10 jeunes ont été sélectionnés dont 3 lauréats qui ont remporté respectivement, 400 000 FCFA pour le 1er lauréat, 200 000 FCFA pour second et 100 000 FCFA pour le 3eme. Ils ont tous reçu leur diplôme, ce jeudi lors de l'atelier de formation des nominés à Guediawaye (Dakar), en présence de plusieurs autorités et personnalités.



Selon Magueye Sow, président de Libre Afrique, "Nous avons organisé ce concours pour encourager les jeunes a être les ambassadeur de la paix. Nous avons un plan d'accompagnement pour ces lauréats".

Françoise Dione, secrétaire générale de Libre Afrique, est revenue sur le choix de Guediawaye. " Le choix de Guediawaye n'est pas fortuite. C'est une zone où les jeunes ont besoin d'être accompagnés en rapport avec les idéaux de liberté, et la promotion de la paix issue de la liberté et de la sécurité", dit-elle.



Parlant de leur domaine d'intervention, elle a fait savoir que leur mission est de faire la promotion de la paix et de la sécurité. Et leur domaine d'intervention c'est la formation à travers l'éducation.



Modérateur de l’atelier, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guediawaye, Yaya Coly avoue que c'est une activité pédagogique, éducative, mais éminemment citoyenne. Car, pour M. Coly, on sent bien en arrière-plan dans les thématique, à-travers les problématique ajouté toute l'éducation à la vie, à la liberté à la démocratie.

Toutefois, il a aussi encouragé les lauréats à continuer à cet exercice passionnant d'écriture.