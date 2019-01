Laurent Gbagbo acquitté: colère et déception pour les victimes de 2011

Réunis au quartier d’affaires du Plateau, devant la tour abritant les bureaux de la ministre chargée de leur indemnisation, une dizaine de personnes, victimes entre autres des violences de la crise postélectorale de 2010-2011, attendent patiemment sous un soleil de plomb, quand tombe finalement la nouvelle qui brise le silence : celle de l’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.



Une cascade d’émotions entre déception, tristesse et colère. Karim Coulibaly a été amputé d’une jambe après une blessure par balle. « Nous, on s’est dit, maintenant : qui est à la base de ce qui nous est arrivé ? Qui est fautif ? Qui nous a tués, questionne le jeune homme. Vraiment je suis écœuré parce qu’avec ce qu’elle vient de faire, la CPI n’a pas rendu justice. On ne comprend pas cette justice-là ».