LdC : Lewandowski se rapproche de Benzema

Auteur d'un but face à l'Etoile Rouge de Belgrade (3-0) puis d'un doublé contre Tottenham (7-2) lors des deux premières journées, l'attaquant du Bayern Munich a une nouvelle fois fait trembler les filets par deux fois ce mardi sur la pelouse de l'Olympiakos (3-2). Avec 58 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l'ancien joueur de Dortmund n'a plus que deux longueurs de retard sur le Français !

Les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions :

1. Cristiano Ronaldo : 127 buts

2. Lionel Messi : 112 buts

3. Raul : 71 buts

4. Karim Benzema : 60 buts

5. Robert Lewandowski : 58 buts