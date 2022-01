Le 100e programme IISF lancé au Sénégal ce mardi

Le 100e programme Inspecteur des Impôts sans frontières (IISF) sera lancé au Sénégal ce mardi 18 janvier. Le Directeur général des Impôts et des Domaines du Sénégal, le représentant du DGI marocain, des officiels de l’OCDE et du PNUD procéderont au lancement de manière virtuelle. Ce, en raison du contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie du coronavirus.



« Ce programme s’inscrit dans l’approfondissement de la coopération fiscale dans la région africaine et notamment la collaboration Sud-Sud en matière discale, qui vise à faciliter les échanges et les bénéfices croisés d’une harmonisation des pratiques fiscales », a-t-on appris d’un communiqué parvenu à PressAfrik.



La même source rappelle que : «le Sénégal avait accueilli entre 2014 et 2018, deux programmes IISF soutenus par la France et qui ont porté sur les vérifications en matière de prix de transfert. Cette coopération a été fructueuse puisque son impact sur la mobilisation des ressources fiscales intérieures peut être estimé à environ 48 millions USD ».



Selon toujours la note, « La Direction Générale des Impôts et des Domaines a formulé une demande pour bénéficier de ce 3e programme IISF. Soutenu par un expert détaché du Royaume du Maroc, ce programme permettra aux équipes de la DGID (DGE) d’affiner leurs connaissances et compétences en matière de vérifications des entreprises multinationales du secteur des banques et assurances, qui couvre près de 7% du portefeuille de contribuables de la DGE et une part significative dans les recettes de la DGID ».