Le 4e arbitre a-t-il vraiment célébré le but de la victoire de Liverpool ?

Les réseaux sociaux amateurs de Premier League se sont enflammés après la rencontre entre Liverpool et Tottenham. Une rencontre qui a mal terminé pour les 'Spurs', qui se tiraient une balle dans le pied avec un csc d'Alderweireld face à Lloris.



Bien sur, tout le banc de Liverpool a explosé de joie, tout comme le reste des supporters présents à Anfield... et un supporter en particulier. Car Liverpool prenait une nouvelle fois la première place de Premier League.



C'est la réaction du quatrième arbitre qui a choqué, surtout. Filmé par les caméras, il a été possible de le voir sur son banc, en train de faire un geste très clair pendant la célébration du but.



Il est possible de le voir sur son banc, en train de serrer le point discrètement en signe de célébration et de victoire. Une image qui a bien évidemment crée de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux, et chez les fans de Tottenham.