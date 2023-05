Le Barça envisage de quitter la Liga, Arsenal accélère pour une piste à plus de 100M€

Le Barça redoute les conséquences de l’affaire Negreira, Arsenal passe aux choses sérieuses pour Declan Rice, le voyage de Messi fait jaser : retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Barça envisage le pire

Officialiser le titre de champion d’Espagne le plus rapidement possible permettrait au Barça de se concentrer sur les autres dossiers prioritaires et l’affaire Negreira vient de suite en tête. L’institution barcelonaise attend toujours le verdict dans ce dossier. Pour rappel, le Barça risque gros dans cette affaire avec une expulsion du championnat espagnol, mais aussi des compétitions de l’UEFA. Ce matin, Sport nous explique sur son site que cette possibilité est grandement envisagée par Joan Laporta a étudié la possibilité de jouer dans un autre championnat européen en cas de sanction en Espagne. Pour détourner le problème de la Ligue des Champions, l’option des compétitions asiatiques serait à l’étude. On est encore évidemment bien loin de tout ça mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir !



Arsenal veut plus que jamais Declan Rice en renfort

Si les Gunners vont peut-être craquer dans la dernière ligne droite, la saison des hommes de Mikel Arteta est plus que satisfaisante. Les bases sont solides et il va falloir les consolider la saison prochaine. Ça passe évidemment par des renforts sur le mercato et le Daily Star évoque ce matin une future rencontre entre Mikel Arteta et Declan Rice ! Le tabloïd anglais fait d’ailleurs dans le jeu de mots ce matin avec le nom du milieu de West Ham dans le texte. L’intérêt n’est pas nouveau, mais cette fois-ci, Arsenal compter passer aux choses sérieuses. Le coach Mikel Arteta aurait pour objectif de s’entretenir avec l’international anglais dès la fin de la saison. De son côté, Rice a fait part de son envie de rester à Londres, tout en manifestant son envie de quitter West Ham. Le transfert pourrait s’élever à environ 100 millions de livres soit 113,5 millions d’euros.



La vadrouille de Messi fait polémique

Au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient (1-3), Messi s’est envolé pour l’Arabie Saoudite dans le cadre de son juteux contrat en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien. Le journal L’Equipe parle de «l’imbroglio Messi» dans son édition du jour. Et pour cause, ce déplacement au timing douteux n’a pas été au goût de la direction parisien. Dans ses pages intérieures, le quotidien français explique que la Pulga n’a pas obtenu l’autorisation de ce voyage qui fait jaser. Il s’est envolé pour Riyad sans l’aval de Christophe Galtier et Luis Campos qui ont été mis devant le fait accompli. Le clan de l’Argentin a justifié que c’était impossible de reporter ce voyage puisque la saison des hautes températures arrive dans la région et ça compliquerait énormément le séjour de l’Argentin. En Espagne, on se régale des malheurs du PSG évidemment. Sur son site, le média Sport reprend cette escapade de l’Argentin. Malgré tout, il se murmure qu’à Doha, la prolongation de Léo Messi n’a pas été abandonnée.