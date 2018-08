Le Barça jette l’éponge pour Paul Pogba, le pacte entre Ousmane Dembélé et Éric Abidal

Pogba, c’est fini



En Angleterre, le Daily Star annonce, si quelqu’un y croyait encore, que le FC Barcelone a définitivement jeté l’éponge pour Paul Pogba. Le tabloïd explique en effet que les Catalans ont sérieusement envisagé de mettre près de 200 millions d’euros pour s’offrir le Français, mais les dirigeants mancuniens se sont opposés à son départ, et ce malgré les quelques dissensions qui existent entre Pogba et son entraîneur, José Mourinho.



Le pacte entre Abidal et Dembélé



Ce mercredi, le journal Sport nous apprend qu’un pacte du futur aurait été fait entre Eric Abidal, le secrétaire technique du Barça, et le Français Ousmane Dembélé. Le média explique qu’Abidal a convaincu Dembélé que le Barça allait miser sur lui pour l’avenir, alors que le Français était en plein doute (manque de temps de jeu en fin de saison et rumeurs de transfert). Résultat, le champion du monde est revenu plus tôt que prévu de ses vacances pour entamer la saison de la plus belle des manières, par un but magnifique en Supercoupe d’Espagne (remporté 2-1 face au FC Séville).