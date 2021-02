Le Barça se contente d'un nul conte le promu Cadix

Le Barça n’a pas rangé tous ses doutes au placard. Le club catalan a concédé (1-1) un terrible match nul à domicile face au promu Cadix. Une contre-performance de plus qui fait tâche, quelques jours après une déculottée (1-4) infligée en Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, déjà au Camp Nou. Dans un match sans rythme ni véritable adversité puisque le promu était décidé à placer le bus devant la surface, le Barça a manqué d’idée et d’intensité dans tout ce qu’il a entrepris pour déséquilibrer le bloc adverse. Le Barça n’a certes pas laissé le ballon à Cadix avec 80% de possession en première période, mais Ledesma n’a pas eu besoin de multiplier les parades en première période, ne s’inclinant que sur un penalty obtenu par Pedri et transformé par Messi (32e).



