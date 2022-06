Le Barça veut chiper une star de City, Paulo Dybala a choisi son futur club

Le Barça rêve de Bernardo Silva



Le mercato du Barça continue de faire les gros titres en Espagne. D'après Mundo Deportivo, Frenkie de Jong n'est pas une priorité pour le club et sa vente permettrait de faire rentrer une jolie somme dans les caisses du club catalan. De quoi lui permettre de s’offrir Bernardo Silva explique le journal, lui qui souhaitait quitter les Skyblues il y a à peine un an. Mundo Deportivo précise que le profil du Portugais est très apprécié par Xavi.





La Joya a dit oui !



Paulo Dybala serait tombé d'accord avec l'Inter, selon La Gazzetta dello Sport. Il a tranché pour son avenir ! La Joya a donné son feu vert pour signer au sein du club lombard. C'est aussi ce qui fait les gros titres du Corriere dello Sport ce matin, «Dybala à l'Inter dès la première offre», titre le média transalpin. Car oui, c'était la première offre faite au clan du joueur, qui aurait donc été directement validée ! Hier, cette proposition avait fuité dans la presse. Il s'agirait d'un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, sans compter les divers bonus.



Liverpool croit en Darwin !



En Angleterre, l'info qui fait réagir, c'est le gros dossier mercato du côté de Liverpool, celui de Darwin Núñez ! Il est la priorité de Jürgen Klopp cet été comme l'affirme The Sun. D'ailleurs, selon le tabloïd, le coach allemand serait confiant à l'idée de signer l'attaquant du Benfica et de battre Manchester United. Même si Newcastle est également intéressé. C'est aussi dans ce sens que va le Daily Mirror ce jeudi matin. Le quotidien explique que Liverpool va battre son record de transfert avec une somme qui pourrait grimper jusqu'à 85 M£ bonus compris, soit 100 M€. Cela fait également la Une de The Guardian qui compare ce transfert pour se renforcer avec le refus des Reds sur la nouvelle offre faite par le Bayern pour Sadio Mané. Cette dernière était d'environ 35 M€.