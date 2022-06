Le Bayern Munich confirme l'arrivée de Sadio Mané

Il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation du transfert. Ce vendredi matin, Sky Sports affirmait que Sadio Mané allait quitter Liverpool et s'engager prochainement au Bayern Munich. Après de nombreuses offres, les Munichois auraient réussi à trouver un terrain d’entente avec leurs homologues anglais sur les bases d’un montant inférieur à 40 M€.



Une information confirmée par le Bayern Munich. «Oui, Sadio Mané va venir au Bayern Munich», a certifié le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić, après son arrivée de Liverpool à l’aéroport de Munich, ce vendredi, comme l'a rapporté Sky Sports. L'officialisation n'est donc plus qu'une question d'heure.