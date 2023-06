Le Bayern Munich lance l’offensive pour Harry Kane

Harry Kane a clairement fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le Bayern Munich cet été, et le club allemand est disposé à exaucer son vœu. Selon Sky Sport et The Athletic, le Rekordmeister a formulé une première offre, transmise à Tottenham pour le joueur de 29 ans, sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2024. La somme proposée par le Bayern s’élèverait à 70 millions d’euros (hors bonus), d’après les informations recueillies par The Athletic. Sky Sport n’est pas d’accord sur le montant et évoque de son côté "moins de 70 millions d’euros, plus bonus". Qu’importe, dans la mesure où Tottenham aurait d’ores et déjà rejeté cette offre, explique Sky Sport, ce que n’affirme pas The Athletic, en revanche.



Le Bayern Munich a érigé la recherche d’un attaquant de classe mondiale en priorité absolue pour le marché des transferts estival. La piste menant à Victor Osimhen ayant été abandonnée, celle conduisant à Harry Kane s’est hissée en haut de la pile. L’international anglais est ardemment courtisé sur le marché. Cible de Manchester United, Kane est également très apprécié par Carlo Ancelotti, le coach du Real. Tout proche de rejoindre Manchester City il y a deux ans, quand Pep Guardiola étudiait la possibilité de le recruter, Harry Kane nourrit depuis longtemps des ambitions qu’il peine à assouvir à Tottenham, lui qui n’a toujours pas remporté le moindre trophée avec les Spurs.



Si son palmarès est encore vierge de titre, Harry Kane a frappé les esprits cette saison en battant le record de buts de l’histoire du club, détenu jusqu'alors par Jimmy Greaves, légende des années 60, le 5 février dernier. Ce jour-là, Kane est aussi devenu le troisième joueur à dépasser les 200 buts dans l’ère de la Premier League en 304 matches. L’international anglais est entré encore un peu plus dans l’histoire du football anglais au mois de mai en devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat à l’occasion de l'un des derniers matchs de la saison, contre Crystal Palace. Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisqu’il a encore amélioré son bilan avec quatre autres buts, terminant derrière Erling Haaland au classement des meilleurs buteurs du championnat anglais avec 30 réalisations