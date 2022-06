Le Bayern Munich veut Cristiano Ronaldo pour remplacer Robert Lewandowski !

Et si le deal de Robert Lewandowski entraînait un transfert encore plus fou après ? Le dossier de l'attaquant polonais anime le mercato depuis de longues semaines maintenant. En fin de contrat dans un an, Robert Lewandowski ne compte pas rester au Bayern Munich la saison prochaine et veut absolument rejoindre le FC Barcelone. Problème, les dirigeants bavarois n'ont pour le moment aucune envie de laisser partir leur meilleur buteur et continuent de déclarer publiquement qu'il ira au bout de se contrat et donc qu'il portera encore les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine.

Mais la réalité pourrait être légèrement différente. Après avoir bouclé le transfert de Sadio Mané en provenance de Liverpool, le Bayern Munich pourrait tenter un autre gros coup sur le marché des transferts. Et pas n'importe lequel. En cas de départ de Robert Lewandowski, la direction munichoise aimerait tout simplement recruter un certain Cristiano Ronaldo pour mener son attaque la saison prochaine.

CR7 ne veut plus rester !

En effet, selon le quotidien AS, CR7 qui avait pourtant déclaré vouloir rester à Manchester United, qui jouera l'Europa League la saison prochaine, aurait tout simplement changé d'avis et voudrait maintenant quitter le club. Le Bayern Munich est très intéressé par cette idée qui permettrait de compenser grandement le départ de Lewandowski. Dans l'entourage de Cristiano Ronaldo, l'intérêt du Bayern Munich est connu et il est vu d'un très bon œil. Ce projet pourrait être jugé très intéressant.

La passivité de Manchester United sur le marché alors que Liverpool a recruté Darwin et que City a acheté Haaland aurait convaincu Cristiano Ronaldo de faire sa valise dès cet été. La star portugaise ne souhaite pas gâcher une saison au haut niveau en restant dans un club qui ne lui permettrait pas d'être réellement ambitieux. Sur ce point, le Bayern Munich coche toutes les cases.

Le Bayern Munich a une idée folle en cas de départ de Robert Lewandowski : faire venir le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo.