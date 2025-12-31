Escroquerie à la Oumra : le gérant d'une agence de voyages déféré devant le Procureur

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, mercredi 24 décembre 2025, le gérant d'une agence de voyages devant le Procureur de Dakar. L'individu est poursuivi pour « association de malfaiteurs et escroquerie », après l’annulation forcée du départ d’une vingtaine de pèlerins pour la Oumra.



Le 21 décembre dernier, à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), plus de vingt candidats au pèlerinage qui se sont présentés pour l'enregistrement de leur vol, ont été informés que leurs billets d'avion n'étaient pas confirmés.



Cette découverte a déclenché une plainte collective contre une agence de voyages située aux Parcelles Assainies (Pattes d’Oie/ banlieue dakaroise). Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la Direction de la Police aux frontières (DPAF), huit victimes se sont déjà formellement manifestées. Le préjudice financier cumulé s'élève actuellement à 15 460 000 francs CFA.



Le mis en cause, qui exerçait la double fonction de gérant de l'agence et de guide religieux pour le groupe, a été interpellé dès le lendemain de l'incident par le Commissariat Spécial de l'AIBD.



Lors de son audition par les enquêteurs de la DNLT, rapporte la direction de la police sur sa page Facebook, le prévenu a tenté de minimiser sa responsabilité. Il a reconnu avoir encaissé 3,7 millions de francs CFA, mais a affirmé avoir transféré ces fonds via la plateforme Wave à l’un des fondateurs de l’entreprise, qui se trouverait actuellement à l'étranger. Pour le reste des sommes disparues, il a mis en cause les chargées de clientèle de l'agence.



Le gérant a maintenu avoir transmis des titres de transport de bonne foi via un groupe WhatsApp dédié aux pèlerins. Toutefois, les expertises techniques de la DNLT ont formellement contredit ses déclarations, confirmant que les documents fournis étaient des faux.



L'enquête se poursuit pour identifier l'ensemble des responsables de ce réseau. Si le gérant est désormais entre les mains de la justice, les autres membres de l’agence identifiés par les services de police font l'objet de recherches actives.



