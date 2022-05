Le Bayern propose un salaire de 13 milliards par an à Sadio Mané

C’est le média allemand Sport Bild qui donne l’information. Le Bayern Munich a proposé à l’international sénégalais Sadio Mané un salaire de plus de 20 millions d’euros bruts par an, soit plus de 13 milliards FCFA.



En interne, Liverpool s'attend à ce que l'agent de Mané, Björn Bezemer, informe le club de la volonté de son client de partir. Personne ne s'attend plus à ce qu'une prolongation de contrat soit discutée. Mané avait demandé environ € 24m/an au LFC, ce qui a été rejeté par le club.



Liverpool serait prêt à négocier à partir de € 35m. Mané n'a pas encore dit au revoir à ses coéquipiers, mais leur a dit qu'il n'était pas certain d'être là la saison prochaine. Jürgen Klopp a déjà approuvé une vente potentielle.



Les patrons du Bayern sont très confiants de pouvoir conclure un accord, même s'ils ne sont pas le seul club intéressé. Le PSG a offert à Mané plus d'argent qu'au Bayern. Le Real Madrid devrait également rejoindre la course. Mais selon Sport Bild, le joueur sénégalais préfère le Bayern.



Source: Compte Twitter Bayern & Germany