Le Bénin renforce la coopération sécuritaire avec ses voisins face à la recrudescence d’attaques

Patrice Talon, qui s’est souvent fait représenter aux réunions sous-régionales, s’est rendu récemment, deux fois à Accra au sommet de la Cédéao. Le 9 janvier, il a vu en tête à tête ses pairs du Niger, du Ghana et du Burkina Faso. Le 16 janvier, en route pour Paris et Bruxelles, il s’est arrêté cette fois-ci à Abidjan pour rencontrer le président Alassane Ouattara.



Les deux pays, comme le Burkina Faso, le Ghana et le Togo, appartiennent à l’initiative d’Accra.





Coopération militaire renforcée

Le mois dernier, leurs chefs d’États-majors se sont réunis à Accra. Cela dans le but d’une opération conjointe des armées des cinq pays pour « démanteler et mettre hors d’état de nuire les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés » qui opèrent dans les zones frontalières communes. L’opération sera baptisée « Koudanlgou renforcée », du nom d’un village du Burkina Faso.



Toujours dans la dynamique d’une riposte organisée avec les voisins, on apprend que le 6 décembre, les armées du Bénin et du Togo ont renforcé leur coopération sur le terrain et planifient des actions à leurs frontières communes.