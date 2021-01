Le CDEPS préconise "la carte de presse pour circuler durant le couvre-feu"

Le patronat de la presse, à travers le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), préconise « l’utilisation de la carte de presse, comme laissez-passer pour les travailleurs des médias, en attendant des mesures spécifiques pour les dérogations au régime de couvre-feu », décrété mardi, par le chef de l’Etat, Macky Sall.



Après une réunion avec le Comité national de gestion des épidémies hier, le président de la République a décrété l’état d’urgence, une mesure qui s’accompagne d’un couvre-feu partiel, de 21 heures à 5 heures du matin, dans les régions de Dakar et Thiès (ouest).



Le CDEPS rappelle que « la presse sénégalaise a des impératifs de fonctionnement 24 heures sur 24. Le fonctionnement de nuit est de rigueur pour certains travailleurs des médias : journalistes, techniciens des médias, administratifs, imprimeurs, distributeurs de journaux, chauffeurs des rédactions et de la distribution des journaux ».



Par conséquent, « Une mesure dérogatoire doit leur être appliquée comme ce fut le cas lors des précédents couvre-feux : cartes de presse comme laissez-passer ou autorisations spéciales de circuler pour les travailleurs des entreprises de presse », a-t-il souligné.