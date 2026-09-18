Le CNCR et Humundi réorientent le Festival Alimenterre vers les zones urbaines

Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et l’ONG Humundi ont présenté la neuvième édition du Festival Alimenterre lors d'une rencontre tenue à Dakar, afin de mobiliser la population face à la hausse des prix et promouvoir des systèmes alimentaires durables. Cette nouvelle édition a placé l'innovation et le dialogue direct avec les consommateurs au centre de sa stratégie globale.



Pour répondre aux défis de la cherté de la vie et de la transition agroécologique, les organisateurs ont décalé leur cible habituelle vers les grands centres urbains. « Lors des éditions passées, on se déplaçait dans des zones où l’on touchait plus les producteurs. Cette fois-ci, nous voulons cibler les consommateurs, raison pour laquelle nous avons choisi les centres urbains », a expliqué Papa Assane Diop, représentant au Sénégal de l’ONG Humundi, lors de cet échange avec les médias.



M. Diop a rappelé que la chaîne alimentaire impliquait l'ensemble de la société, des entreprises aux simples citoyens.



Le programme de l'événement intègrera des projections documentaires, des débats d'experts et du théâtre forum. « Le festival Alimenterre est un rendez-vous annuel stratégique et engagé. Il constitue pour nous un outil précieux de sensibilisation, de plaidoyer et de dialogue », a affirmé Amadou Moctar Mbodj, secrétaire général du CNCR, d'après les organisateurs de la rencontre.



De son côté, le coordonnateur du CNCR, El Hadji Thierno Cissé, a souligné la nécessité d'accroître la production locale pour réduire le coût de la vie et alimenter la réflexion des autorités.