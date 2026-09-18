Sidiki Diabaté victime d'un malaise : son concert à l’Accor Arena de Paris reporté

Le concert de Sidiki Diabaté à Paris n’aura pas lieu. Dans un communiqué officiel, DMC Record a annoncé le report du concert de l’artiste malien, initialement programmé ce 18 septembre 2026 à l’Accor Arena de Paris.



Selon la structure de production, cette situation est intervenue alors que les « équipes techniques étaient pleinement mobilisées et que les dernières balances du spectacle étaient en cours. Sidiki Diabaté a été victime d’un malaise nécessitant une prise en charge médicale ».



Dans ces circonstances, DMC Record indique qu’il n’était pas possible d’assurer le concert dans les conditions prévues. « La priorité est aujourd’hui à la santé et au rétablissement de Sidiki Diabaté », précise la structure.



Elle précise toutefois que le concert sera reprogrammé prochainement et que les billets initialement achetés pour le 18 septembre resteront valables pour la nouvelle date. « Les modalités précises seront communiquées ultérieurement », lit-on dans le document.



DMC Record a également présenté ses excuses au public venu de France, d’Afrique et de plusieurs autres pays pour assister à cet événement. La production a remercié les fans pour leur compréhension, leur patience, leurs prières et leur soutien à l’artiste.



Alors que l’attente était forte autour de ce grand rendez-vous musical à Paris, le concert est donc simplement reporté. « Le rendez-vous est reporté, mais l’histoire continue », conclut DMC Record dans son communiqué.