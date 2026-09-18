Migration irrégulière : La Marine nationale porte secours à 107 migrants au large de Dakar

La Marine nationale a porté secours, jeudi 17 septembre 2026, à une pirogue transportant 107 migrants irréguliers, à environ 85 kilomètres au large de Dakar.



Après leur interception et leur prise en charge, les migrants ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été débarqués.



Ils ont ensuite été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.