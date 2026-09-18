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Migration irrégulière : La Marine nationale porte secours à 107 migrants au large de Dakar



Migration irrégulière : La Marine nationale porte secours à 107 migrants au large de Dakar
La Marine nationale a porté secours, jeudi 17 septembre 2026, à une pirogue transportant 107 migrants irréguliers, à environ 85 kilomètres au large de Dakar.

Après leur interception et leur prise en charge, les migrants ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été débarqués.

Ils ont ensuite été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.
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Moussa Ndongo

Vendredi 18 Septembre 2026 - 22:09


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