Migration irrégulière : La Marine nationale porte secours à 107 migrants au large de Dakar

La Marine nationale a porté secours, jeudi 17 septembre 2026, à une pirogue transportant 107 migrants irréguliers, à environ 85 kilomètres au large de Dakar.
Après leur interception et leur prise en charge, les migrants ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été débarqués.
Ils ont ensuite été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.
Après leur interception et leur prise en charge, les migrants ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été débarqués.
Ils ont ensuite été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.
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