Troisième vote indicatif à l’ONU : Rebeca Grynspan confirme son avance, Macky Sall toujours en lice

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu, ce vendredi 18 septembre 2026, son troisième scrutin indicatif dans le cadre du processus de désignation du prochain secrétaire général de l’ONU. Cette nouvelle consultation intervient à quelques jours de l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle à New York.



À l’issue de ce vote informel, la Costaricaine Rebeca Grynspan arrive en tête avec 9 votes « encourager », 5 « décourager » et 1 « sans opinion ». Elle est suivie par la représentante de la Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, qui recueille 8 votes « encourager », 6 « décourager » et 1 « sans opinion ».



L’Argentin Rafael Grossi obtient pour sa part 5 votes « encourager », 8 « décourager » et 2 « sans opinion », tandis que l’Ougandais Olara Otunnu recueille 5 « encourager », 7 « décourager » et 3 « sans opinion ».



Le candidat sénégalais Macky Sall obtient également 5 votes « encourager », contre 9 « décourager » et 1 « sans opinion ». L’ancien président du Sénégal reste ainsi parmi les huit candidats toujours en lice pour succéder à António Guterres.



Les autres candidats enregistrent les résultats suivants : María Fernanda Espinosa (Équateur), 3 votes « encourager », 6 « décourager » et 6 « sans opinion » ; Michelle Bachelet (Chili), 1 « encourager », 11 « décourager » et 3 « sans opinion » ; et Ivonne Baki (Équateur), aucun vote « encourager », 10 « décourager » et 5 « sans opinion ».



Une course toujours ouverte



Ce troisième scrutin reste une étape informelle du processus. Les résultats ne sont pas officiellement publiés par le Conseil de sécurité et sont rapportés par des sources diplomatiques. Huit candidats sont actuellement en lice pour succéder à António Guterres, dont le mandat s’achève à la fin de l’année 2026.



Pour être recommandé par le Conseil de sécurité, un candidat devra obtenir au moins 9 voix sur les 15 membres de l’organe et ne pas faire l’objet d’un veto de l’un des cinq membres permanents : les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni.



Le Conseil de sécurité devra ensuite recommander un nom à l’Assemblée générale de l’ONU, qui compte 193 États membres, pour la nomination du prochain secrétaire général.