Transition agroécologique : le CNCR et Humundi ont mobilisé Dakar et Thiès pour le Festival Alimenterre

Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et l’ONG internationale Humundi ont officiellement lancé l’édition 2026 du Festival Alimentaire au Sénégal ce vendredi à Dakar, afin de promouvoir la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique

. Cette initiative itinérante et décentralisée se déploiera durant la semaine du 26 octobre 2026 au cœur de deux grands pôles urbains, à savoir Dakar et Thiès

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L’annonce a été faite par le secrétaire général du CNCR, Amadou Mactar Mbodj, au cours d'une conférence de presse . « Face aux défis croissants de la hausse des prix des produits de grande consommation et aux impératifs de la transition agroécologique, le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et l'ONG Humundi unissent leurs forces », a affirmé M. Mbodj selon la déclaration transmise à la presse . L’événement s'est assigné pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs, des ruraux aux décideurs politiques, autour du thème « Souveraineté alimentaire au Sénégal : produire durablement, manger sainement, nourrir nos villages et nos villes » .



Pour répondre aux défis de la cherté de la vie, les organisateurs ont prévu une programmation variée alliante pédagogie, culture et gastronomie . Devant la presse, le secrétaire général du CNCR a précisé que « Le Festival Alimenterre s'impose comme un espace privilégié de mobilisation autour du droit à une alimentation saine et durable » . Les activités comprendront des projections de films suivies de débats, du théâtre forum ainsi qu’un cocktail dînatoire mettant en valeur les produits locaux .



Cette démarche vise à bâtir des passerelles durables entre les zones rurales et les centres urbains . En conclusion de son intervention rapportée par le CNCR, Amadou Mactar Mbodj a souligné que « L'initiative portée par le CNCR, la plateforme de référence des organisations paysannes au Sénégal, et Humundi vise à créer un dialogue direct entre le monde rural, les consommateurs, les jeunes et les décideurs politiques » . L'ambition finale demeure d'inciter les collectivités territoriales de Dakar et Thiès à s'engager en faveur de systèmes alimentaires durables .

