Le CNG de lutte valide la première chute de Balla Gaye 2

Le B52 de Mbour gagne finalement son combat de samedi dernier contre Balla Gaye 2 par chute et non au nombre d’avertissements. Le Comité national de gestion de la lutte à donné suite au recours déposé par le lutteur de Mbour qu’il a validé ce mercredi,



Pour rappel, lors du premier round samedi, une action entamée dans l’enceinte de l’arène s’est terminée en dehors des barrières, matérialisées par des sacs de sable, par une chute de Balla Gaye 2. Mais l’arbitre Sitor Ndour et ses assesseurs avaient jugé que la chute n’était pas valide. Finalement Bombardier avait gagné au nombre d’avertissements de son adversaire.