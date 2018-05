Le CNRA met en demeure Zik Fm pour son «Teuss» des 16 et 17 mai

Zik Fm et son émission «Teuss » encourent les foudres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). L’organe de régulation indexe l’émission des 16 et 17 mai où un de ses animateurs a usé de sa position pour régler un problème personnel.



A en croire le CNRA, Mansour Diop, puisque c’est de lui dont il s’agit, «utilisant l’antenne à des fins personnelles, a appelé les auditeurs à proférer, en retour, des insultes à l’encontre d’une dame qui lui aurait envoyé, sur son téléphone, des messages injurieux».



Le CNRA d’indiquer que «ce comportement est d’autant plus grave qu’il constitue une incitation à la violence verbale, voire physique, en livrant à la vindicte populaire cette personne, dont il s’est permis de communiquer les numéros de téléphone à l’antenne».



Selon l’organe, l’animateur a violé la réglementation non seulement en utilisant l’antenne à des fins personnelles, mais aussi, en livrant le numéro de téléphone de la dame sans l’aval de la principale concernée.



Le CNRA de préciser que «selon le cahier des charges applicable aux radios privées commerciales, le titulaire de l’autorisation de diffusion de programmes de radio est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse». Avant de regretter que certains employés des médias ne fassent toujours pas preuve de responsabilité. Ce qui justifie, selon le CNRA, la mise en demeure servie à Zik Fm.