Le Clasico de nouveau menacé, le coup de massue sur l’Ajax Amsterdam

17 ans et 40 jours

Le Clasico, rebelote !

« Mokerslag »

En Espagne, le journal Sport dit « bravo aux ’niños’ », aux gamins du FC Barcelone, qui se sont particulièrement illustrés ce mardi soir face à l’Inter (2-1). Carles Pérez, 21 ans, auteur du premier but, et Ansu Fati, 17 ans, auteur du second, ont prouvé que la Masia, le centre de formation barcelonais, tenait véritablement à sa belle réputation. Grâce à son but, Ansu Fati est même devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, à 17 ans et 40 jours. Détrônant Peter Ofori-Quaye qui avait inscrit un but à 17 ans et 195 jours en 1997 avec l’Olympiacos. En Italie, Tuttosport a d’ailleurs mis en avant Ansu Fati en titrant : « le nouveau Messi punit l’Inter ».Toujours chez les Espagnols, Marca de son côté met en alerte. Le Clasico Barça-Real est de nouveau menacé par les indépendantistes catalans, qui promettent une nouvelle journée de mobilisation massive dans les rues de Barcelone. La sécurité autour de ce Clasico, qui doit se disputer le 18 décembre prochain, est la principale préoccupation de toutes les parties. Aujourd’hui, mercredi, aura lieu en urgence une réunion menée par la Fédération Espagnole pour prendre une décision. La suite au prochain épisode...Aux Pays-Bas, l’élimination surprise de l’Ajax Amsterdam de la Ligue des Champions hier soir a inspiré les journaux néerlandais avec un seul mot : « mokerslag ». Littéralement, dans la langue de van Gogh, cela veut dire « marteau ». Et c’est effectivement un véritable coup de massue qu’a reçu le demi-finaliste de la dernière Champions League. Vaincus 1-0 à domicile par les Valencians, les Ajacistes continueront malgré tout leur aventure en Europa League. Et c’est un moindre mal.