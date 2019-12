Le Collectif "Noo Lank" appelle à marcher sur la Place de l'Indépendance vendredi

Les Forces politiques démocratiques et citoyennes regroupées au tour du Collectif dénommé "Noo Lànk (Nous disons Non)" haussent le ton, après sa marche réussie de vendredi dernier. Déterminée à poursuivre le combat contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de l'activiste Guy Marius Sagna, du Dr Babacar Diop et de leurs camarades, ledit Collectif appelle à un rassemblement pacifique le vendredi 20 décembre 2019 à la Place de l'Indépendance.

"Le Collectif, Noo Lank a satisfait toutes les formalités relatives pour une manifestation pacifique citoyen le vendredi 20 décembre 2019, à partir de 15 heures. Il s'agira d'un rassemblement citoyen à la Place de l'Indépendance", déclare le porte parole du jour Aliou Sané, non moins coordonnateur du mouvement citoyen "Y'en a marre", face à la presse ce mardi 17 décembre 2019.



Satisfait de la mobilisation réussie de la dernière marche, le collectif souhaite une forte détermination pour arrêter dit-il " ces agressions contre le pouvoir d'achat des Sénégalais. "C'est pourquoi, nous appelons les Sénégalais à rester vigilants et mobilisés jusqu'à la satisfaction de nos revendication: le retrait pur et simple de la mesure d'augmentation des prix de l'électricité et la libération immédiate et sans condition des camarades qui ont marché pour exprimer leur opposition à cette décision scélérate".



Toutefois, les manifestants exigent des autorités étatiques " de prendre des dispositions idoines pour assurer, en appui, la sécurité des citoyens qui vont se mobiliser massivement à la Place de l'Indépendance ".



Pour rappel, il y a depuis le 20 juillet 2011, un arrêté dénommé "Ousmane Ngom" qui interdit tout rassemblement aux abords de la Présidence de la République, à commencer par la Place de l'indépendance.