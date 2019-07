Le Colonel Kébé à la Section de recherches ce vendredi: les raisons d'une convocation

On en sait un peu plus sur les raisons de la convocation du colonel à la retraite Abdourahmane Kebe à la Section de recherches ce vendredi. Contrairement aux informations qui ont circulé, le colonel à la retraite Abdourahmane Kébé, qui a gelé ses activités politiques au niveau du parti politique de Rewmi, n’a pas été convoqué parce qu’il a pris part à la manifestation de Aar Li Nû Bokk.



D'après les informations du quotidien « Libération », c’est le Doyen des juges de Dakar, Samba Fall qui est à l’origine de ce développement. En effet, le colonel a été inculpé et placé sous contrôlé judiciaire pour provocation directe à un attroupent armée. L’une des clauses de son contrôle judiciaire est qu’il est interdit de faire des publications sur Facebook et dans les Réseaux sociaux jusqu'à la fin de la procédure.