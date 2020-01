Le Conflit libyen s'invite à la conférence de presse au Palais: Macky et Erdogan d'accord pour écarter la solution militaire

Le président de la République du Sénégal, interpellé sur la question libyenne, a abordé dans le même sens que son homologue Turc, le président Recep Tayyip Erdoğan. Ce mardi au Palais présidentiel lors de leur conférence de presse conjointe, le chef de l’Etat Macky Sall a évoqué sa conviction qui est de voir le conflit libyen se résoudre par la voix politique, et non la voix militaire.



« La Libye, c’est un sujet très complexe. J’ai eu à discuter avec le Président Erdogan. Je lui ai indiqué un peu, l’inquiétude du continent africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye. Et aussi notre volonté d’impliquer l’Union Africain dans toutes recherches des solutions. Notre conviction est que le conflit Libyen se résoudra par la voix politique et non la voix militaire », a indiqué le Président Sall.



Sur cette question, le Président turc dans sa gestion du dossier libyen, après avoir menacé d’envoyer des troupes pour soutenir le Gouvernement d’union nationale, a déclaré dimanche, depuis Alger, «qu’il n’y a pas de solution militaire en Libye». Recep Tayyip Erdogan a profité de sa visite de travail pour présenter ce qui peut être considéré comme sa nouvelle vision du dossier libyen.



« Il est impossible de parvenir à un résultat dans le dossier libyen avec des solutions militaires. Le dialogue et l'entente demeurent les facteurs essentiels d’une stabilité durable. Il existe des contacts intenses avec les pays de la région et les acteurs internationaux pour un cessez-le-feu durable et la reprise du dialogue politique », a déclaré Recep Tayyip Erdogan.