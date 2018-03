Le Dg de la Sde avertit les populations: "Nous aurons des difficultés pendant la période de chaleur"

Les populations sénégalaises seront encore confrontées à d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau, pendant les périodes de chaleur. Cela en attendant que le schéma pour satisfaire les besoins des Sénégalais en eau soit mis en place avec la fin des travaux des deux usines, celle de dessalement et Keur Momar Sarr 3 d'ici 2021.



Le Directeur général de la Sénégalaise des eaux (Sde) a tenu un discours franc, lors de son face-à-face avec Mamadou Ibra Kane dans l'émission "Grand Jury". Abdou Baal avoue que le calvaire que les populations ont vécu les années précédentes n'est pas encore à ranger au rayon souvenir. "Il faut reconnaître que nous avions et nous aurons des difficultés pendant les périodes chaudes. Cette période va être difficile comme celle de l'année dernière en attendant la réalisation de ces ouvrages", a-t-il déclaré avant de rassurer un temps soit peu les populations :

"Nous allons déployer des camions citernes dans les zones où il n'y a pas d'eau et inviterons aux citoyens d'avoir des actes qui puissent à avoir des économies en eau pour les mettre à la disposition de la population".