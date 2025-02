Le Directeur des élections appelle à l'inscription sur les listes électorales

« La période de révision ordinaire est fixée du 1er février au 31 juillet. J’invite tous citoyens éligibles à se rendre dans les commissions pour s'inscrire sur les listes électorales afin d'exercer leur droit de vote lors des prochaines échéances », a-t-il déclaré.



Il a souligné que le processus de révision est conduit avec l’appui de plusieurs acteurs, notamment la Direction de l'Automatisation du Fichier (DAF) et la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA).



Dans chaque commune, une commission supervisée par la CENA est chargée d'exécuter les opérations suivantes :



L'inscription des nouveaux électeurs et des personnes non encore enregistrées.

La modification des informations personnelles sur le fichier électoral.

La demande de changement de statut.

Les demandes de radiation.

L'étude des dossiers des personnes frappées d'incapacités juridiques.



Le Sénégal compte environ 18 millions d'habitants, dont plus de 7 millions sont inscrits sur les listes électorales. Cependant, près de 3 millions de citoyens détiennent une carte biométrique sans être enregistrés sur ces listes.