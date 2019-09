Le Doyen des juges refuse d'accorder à Sonko le permis de visite à Adama Gaye

Il nous a fourni comme raison, la sensibilité de l'affaire et une autre raison que je me garderai d'évoquer par pudeur.

Cette décision est arbitraire, discriminatoire et désolante.

Voilà le piteux état dans lequel Macky Sall a plongé et maintenu notre justice.#FreeAdama

— Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) September 3, 2019



L'opposant Ousmane Sonko dit avoir déposé une demande de permis de visite carcérale hier lundi 02 septembre 2019, pour aller voir le journaliste Adama Gaye en prison. Mais, révèle-t-il, son avocat qui s'occupait de la procédure, lui a signifié que le Doyen des juges n'a pas donné suite à sa requête."Hier Lundi 2/9 j'ai sollicité, par l'entremise de mon avocat, un permis de visite carcérale au grand frère #AdamaGAYE dont la santé se détériorerait à Reubeus. À ma grande surprise, mon avocat m'apprend que le Doyen des juges, M. Sall, dit ne pouvoir donner suite à cette demande", a-t-il écrit sur son compte TwitterAvant d'ajouter, en évoquant les raisons avancées par l'autorité pour expliquer le refus: "Il nous a fourni comme raison, la sensibilité de l'affaire et une autre raison que je me garderai d'évoquer par pudeur. Cette décision est arbitraire, discriminatoire et désolante. Voilà le piteux état dans lequel Macky Sall a plongé et maintenu notre justice. #FreeAdama".