Le Doyen des juges va recevoir une délégation de Frank Timis ce mardi

Selon « Le Quotidien », le maire de Guédiawaye et non moins frère du président de la République, ne sera pas la dernière personnalité à être auditionnée par le Doyen des juges, dans l'affaire PETROTIM. Ce mardi 26 novembre, une délégation de Frank Timis est attendue, devant le juge Samba Sall. Les membres de ladite délégation seront entendus par le magistrat instructeur qui rassemble des preuves dans le cadre de cette affaire.



L'ouverture d’une enquête complète et approfondie sur l’affaire Petro Tim à la suite de l’enquête de BBC mettant en cause Aliou Sall et l'homme d'affaires roumain dans le cadre des contrats pour l’exploitation du pétrole et du gaz, a amené le Doyen des juges à auditionner toutes les personnalités susceptibles d'apporter la lumière sur le dossier. Avant le maire de Guédiawaye, plusieurs personnalités politiques, de la société civile, entre autres, ont été entendues à titre de témoins.