Le FC Barcelone accélère pour Lewandowski, un cador italien veut jouer un mauvais tour au PSG pour Scamacca

Le FC Barcelone passe la seconde pour Robert Lewandowski, un club italien veut doubler le PSG dans le dossier Gianluca Scamacca et Gareth Southgate ne lâchera rien à la tête de l'Angleterre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Barça augmente son offre pour Lewandowski

En Espagne, le FC Barcelone passe à la vitesse supérieure pour Robert Lewandowski ! Comme l'annonce le journal Sport sur sa Une, le club catalan a fait une nouvelle offre au Bayern Munich pour le buteur polonais. Celle-ci s'évaluerait à 32 M€ + 5 Me de bonus. Les Blaugranas insistent pour le goléador qui est «un grand désir de Xavi.» En revanche, en Allemagne on annonce plutôt «une offre de 50 M€» de la part du Barça pour le Polonais comme l'indique Bild sur sa Une ! Bref, les enchères continuent dans ce dossier…



Naples veut Scamacca pour remplacer Oshimen

En Italie, La Gazzetta dello Sport fait les gros titres sur Victor Oshimen ! Selon le journal au papier rose, le Nigérian déclenche «le domino des numéros 9», Naples en veut 100 M€ et déjà ciblé son remplaçant. S'il part, le Napoli se jettera à l'assaut de Gianluca Scamacca. L'attaquant de Sassuolo est décidément très courtisé puisque le PSG en a fait l'une de ses priorités de ce mercato estival. Et selon nos informations, le club de la capitale est confiant dans ce dossier, tout comme pour Milan Škriniar ! Le club parisien a ainsi proposé 35 millions d'euros plus bonus à l'écurie italienne pour le buteur de 23 ans. Un montant qui ne s'approche pas vraiment des 50 millions d'euros demandés, mais d'un côté comme de l'autre, il y avait une volonté de mener à bien cette opération. Affaire à suivre…



Southgate veut se servir des critiques

En Angleterre, l'actualité est encore marquée par la lourde défaite des Three Lions contre la Hongrie (4-0), mardi soir. Et c'est encore le sélectionneur Gareth Southgate qui prend cher. Mais le technicien reste droit dans ses bottes et comme le placarde le Daily Mirror : «il aura beau être moqué, il restera en place» ! Et il veut se servir des critiques pour mieux rebondir. C'est le sens de ses dernières déclarations. «L'entraîneur anglais sous le feu des critiques, promet de se servir des critiques des fans comme d'un carburant pour revenir encore plus fort», écrit le tabloïd. Même son de cloche en Une du Daily Star ou encore du Daily Express : «Southgate utilisera les insultes des supporters pour motiver les Three Lions dans leur quête de gloire au Qatar.» La préparation à la Coupe du Monde ne sera pas de tout repos pour l'Angleterre.