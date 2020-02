Le FMI plafonne la dette du Sénégal à 9.563 milliards FCFA

Le montant de la dette publique qui se chiffrait à 9.114 milliards FCFA en décembre 2019, ne doit pas dépasser 9.563 milliards FCFA. Le seuil est fixé par le Fonds monétaire international (Fmi).



« En 2019, la dette publique extérieure devrait représenter 53,5% du Produit intérieur brut et la dette publique totale, 63,7%, selon le document du FMI. Qui justifie cette hausse par l’augmentation des besoins de financement du fait que le Trésor doit financer la réduction du solde restant à fin 2018, dans les comptes de dépôt au-dessous de la ligne, le paiement des arriérés de la Senelec antérieurs à 2019, dans le cadre du plan appuyé par la Banque mondiale et destiné à rétablir la viabilité des entreprise.



Ce plan a été financé grâce à un prêt commercial extérieur à court terme de 125 milliards FCFA. Au moment où le service de la dette extérieure augmente, celui de la dette publique totale reste considérable.



« Le ratio service de la dette publique extérieure /exportations est passé d’environ 9% en 2017 à 17,5% en 2018 et devrait s’élever à 18,5% en 2019. Le service de la dette totale, estimé à environ 28% du total des recettes (dons compris) en 2019, reflète le recours accru à des deux emprunts non concessionnels au cours des deux dernières années, détaille le document, exploité par L’Obs.