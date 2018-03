Le FPDR et l'IED parlent de "régime policier" et exigent la libération des leaders arrêtés

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le Front pour la défense de la République (Fpdr) exige la libération des leaders de l’opposition interpellés au cours du rassemblement de ce vendredi, dispersé par les forces de l’ordre.

« Des leaders du FPDR et de l’IED, parmi lesquels le ministre d’Etat Oumar SARR et le député Mamadou DIOP Decroix ont été brutalement interpellés. De nombreux autres responsables, militants et simples citoyens ont aussi été interpellés. Le FPDR exige leur libération immédiate et le respect du droit à la manifestation garanti par notre Constitution », peut-on lire dans le texte.



Les camarades de Mamadou Diop "Decroix" ont qualifié le régime de Macky Sall de "Le régime policier " qui "comme à son habitude, n’a eu d’autre réponse que le recours à la violence contre les droits démocratiques des citoyens".



Le Fpdr appelle également ses militants et les citoyens sénégalais à accroître leur mobilisation et à rester à l'écoute des mots d'ordre à venir de l'Initiative pour des élections libres (IED).