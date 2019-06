Le G7 considère que sa manifestation n'est pas interdite, selon Saourou Sène

La Coalition des syndicats des travailleurs du Sénégal (G7) considère que sa manifestation prévue ce vendredi n'est pas interdite, car ayant appris la décision préfectorale par voix de presse et n'ayant reçu aucune notification de la part des autorités, selon Saourou Sène.



"Cette interdiction nous l'avons appris par voix de presse. C'est pourquoi nous, nous considérons que notre manifestation n'est pas interdite. Nous allons tout de suite nous retrouver entre syndicats pour voir la conduite à tenir", a confié M. Sène à la Rfm.



Il ajoute qu'ils n'ont reçu aucun document venant de l'Etat interdisant cette marche. Saourou Sène dit ne pas être intéressant par les autres marches, si ce n'est celle des travailleurs et du monde enseignant. Selon lui depuis la mise en place du nouveau gouvernement, il n y a pas eu de rencontre de monitoring sur les accords, or le protocole disait qu'il doit en avoir chaque trois mois.



A l'en croire, si cette manifestation est interdite, l'Etat devrait leur notifier pour qu'ils puissent prendre leur disposition.Quatre manifestations prévues ce vendredi à l'appel de "Aar Li Nu Book", du mouvement "Samm Sunu Reew" , de la Coalition des syndicats des travailleurs du Sénégal (G7) et de la Convergence des jeunes républicains (Cojer) ont été annulées par le préfet pour préserver l'ordre public dans la capitale.