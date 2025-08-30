Le Gabon libère Kelly Ondo, auteur d’une tentative de coup d’État contre l’ex-président Ali Bongo

Tout de blanc vêtu, Kelly Ondo était tout heureux de respirer l’air de la liberté. Ses désormais anciens geôliers l’ont accompagné jusqu’à la sortie de la prison centrale de Libreville où il a passé six ans.



Dans sa première prise de parole, Kelly Ondo a rendu hommage à ses deux compagnons d'armes tombés le 7 janvier 2019, lorsque l’armée avait lancé l’assaut sur la maison de la radio où les mutins se trouvaient. Cela après avoir annoncé leur prise de pouvoir.



Arrêté puis jeté en prison, Kelly Ondo avait été condamné à 15 ans de prison ferme.



Au lendemain du coup d’État qui a renversé Ali Bongo le 30 août 2023, des voix s’étaient levées pour demander sa libération. Brice Clotaire Oligui Nguema avait expliqué qu’il laissait la justice faire son travail.



Le 12 août dernier, le gouvernement a adopté une loi qui amnistie tous les auteurs des coups d’État au Gabon. Moqué par les internautes pour avoir organisé « la tentative de coup d'État la plus rapide du monde », Kelly Ondo a donc bénéficié de cette amnistie.