Le Gabon veut assainir la gouvernance de ses industries extractives

Au Gabon, après l’audit et les remboursements sur la dette intérieure, le pays veut désormais assainir la gouvernance dans les secteurs des mines et du pétrole. Libreville a décidé de réintégrer l’Initiative sur la transparence des industries extractives (ITIE), une référence mondiale sur la promotion de la bonne gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières. Problème, le Gabon a été suspendu de l’ITIE il y a sept ans. Pour réintégrer l’initiative, une nouvelle équipe a été installée vendredi.

div id="taboola-below-article-thumbnails">