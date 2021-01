Le Ghana débute les funérailles d'Etat de l'ancien président Jerry Rawlings

C’est une messe inaugurale qui a ouvert les funérailles d’État de Jerry Rawlings, ce dimanche après-midi. La famille du défunt était présente au premier rang, ainsi que le président Nana Akufo-Addo et le chef du parti d’opposition John Mahama, pour assister au sermon prononcé par l’archevêque de Cape Coast.



Une veillée funèbre s’est ensuite tenue en fin de journée au mess des officiers de l’armée de l’air. Jerry Rawlings était en effet pilote d'aviation avant sa prise de pouvoir en 1981.



Des hommages officiels auront lieu lundi et mardi dans la capitale. Les membres du gouvernement se succéderont dans la chapelle ardente pour un dernier hommage à l’ancien chef de l’État. Certains créneaux seront également ouverts au public.



Des chefs traditionnels Anlo, d’où Rawlings était originaire, avaient demandé cette semaine le rapatriement de la dépouille dans leur région, à l’est du pays. Ils espéraient y enterrer l’ancien président selon leurs propres rites mortuaires. Leur requête ne sera pas exaucée. La cérémonie funéraire aura bien lieu ce mercredi sur la Place de l’Indépendance, et Jerry Rawlings sera inhumé au cimetière militaire d’Accra, comme les précédents chefs d’État ghanéens.