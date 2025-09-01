Le Ghana destitue la présidente de la Cour suprême Gertrude Araba Esaaba Torkornoo

La plus haute magistrate du Ghana, Gertrude Araba Esaaba Torkornoo, a été destituée lundi 1er septembre par le président de la République. La destitution de la présidente de la Cour suprême, inédite dans l’histoire de la IVème République, est l'épilogue de six mois d'enquête pour malversations de la magistrate. Sa suspension, pendant la durée de la procédure, avait été dénoncée par le principal parti d’opposition.

Rfi

