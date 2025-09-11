Le "Global AI Congress Africa" 2025 : l'Afrique veut devenir un acteur clé de l'IA

L'Afrique s'apprête à faire un pas décisif dans la révolution de l'intelligence artificielle (IA) avec l'organisation du tout premier Global AI Congress Africa (GAICA) 2025. L'événement, qui se tiendra du 17 au 19 novembre à Novation City, près de Sousse en Tunisie, a pour ambition de positionner le continent comme une force de proposition et non plus comme un simple spectateur.



Présenté comme le plus grand congrès africain dédié à l'IA, le GAICA 2025 réunira plus de 6 000 participants, incluant experts, investisseurs et plus de 200 startups. L'objectif est de débattre des enjeux stratégiques et de présenter des solutions concrètes adaptées aux besoins spécifiques de l'Afrique. "Notre ambition est de positionner la Tunisie comme un carrefour technologique entre l’Afrique et le reste du monde", a déclaré Hichem Turki, directeur général de Novation City.



Le congrès mettra l'accent sur des applications concrètes de l'IA, de l'agriculture intelligente à la santé numérique. Le programme de trois jours, conçu pour accélérer l'écosystème africain, proposera des conférences de haut niveau, des ateliers et des hackathons. Trois halls thématiques - Technology, Startup et Business - faciliteront les échanges et les partenariats.



Un système de matchmaking B2B permettra notamment de connecter directement les startups africaines aux investisseurs mondiaux. « Nous voulons catalyser un écosystème africain de l’IA capable de concevoir ses propres solutions et de rivaliser à l’échelle mondiale », a ajouté Anas Rachdi, directeur de l'innovation à Novation City. Des géants du secteur comme NVIDIA et Meta ont déjà confirmé leur participation.



Pour les organisateurs, le GAICA 2025 se veut un véritable tremplin pour les champions africains de l'IA, avec la Tunisie comme hub stratégique.

