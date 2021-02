Le Grand Parti de Malick Gackou s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire de Sonko

Le Bureau politique du Grand Parti (BP/GP) s'est réuni en visioconférence ce lundi 15 février 2021 pour examiner l'affaire opposant l'honorable député et président de Pastef-Les patriotes, Ousmane Sonko, à la masseuse Adji Rabi Sarr.



Après de larges échanges, le BP/GP a donné mandat aux députés, membres du Grand Parti, de voter contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de "vols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort".



Par ailleurs, il a exprimé toute sa solidarité au Président de Pastef et demande à l'Assemblée nationale et à la justice de pays de "veiller au

respect du principe de la présomption d'innocence et de ses droits constitutionnels".



Enfin, le BP/GP lance un appel à tous les citoyens du pays pour la préservation de nos acquis démocratiques et de l'indépendance de la justice qui sont les fondements pour bâtir une société de paix, de concorde nationale et de progrès.



« La défense des intérêts supérieurs de la nation doit demeurer le pilier de la construction d'une République forte et solidaire », selon le Parti de Gackou.