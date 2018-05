Le Grand Parti veut une "Cour constitutionnelle souveraine" à la place du Conseil constitutionnel

Après la sortie de son leader Malick Gackou pour dénoncer la décision des 7 sages de se déclarer incompétents à se prononcer sur le recours en annulation de la loi sur le parrainage, le Secrétariat exécutif national du Grand Parti s'est fendu d'un communiqué pour demander la création d'une Cour constitutionnelle indépendante à la place du Conseil constitutionnelle

"Le SEN/GP appelle, de toutes ses forces, à la mise en place d’une Cour constitutionnelle souveraine conformément aux

recommandations des Assises Nationales et de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI)", peut-on lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik



Aussi la formation politique de Gackou "exhorte l’opposition à renforcer son unité d’actions , à mener le combat sur le terrain et au niveau international afin d’amorcer les luttes démocratiques idoines pour garantir à notre pays les gages d’un développement harmonieux, la sauvegarde de la République et la défense des intérêts supérieurs de la Nation".