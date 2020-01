Le Grand Théâtre national a un nouveau nom

Le Conseil des ministres a examiné et adopté ce jeudi un projet de décret donnant le nom du défunt percussionniste Doudou Ndiaye Rose au Grand théâtre national, informe le communiqué.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté : - le projet de loi organique portant loi de finances ; - le projet de décret portant dénomination du Grand Théâtre national, dénommé Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, lit-on dans le document.



Le célèbre maître-tambour sénégalais Doudou Ndiaye Rose, classé par l’Unesco "trésor humain vivant’", en 2006, est décédé en 2015 à 85 ans.