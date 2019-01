Le Groupe Keur Gui dément la convocation de Thiatt et Kilifeu par la police

Après la sortie ce 1er janvier du clip "Les Sai Sai au coeur", la toile s'est enflammée. Les virulentes attaques de Kilifeu et Thiatt à l'endroit du chef de l'Etat ont fait le tour du monde en moins de 24 heures avec plus de 68 mille vues sur la plateforme Youtube. Nos confrères de Senego ont annoncé une convocation des deux auteurs du texte incendiaire par la police dans l'après-midi. Une information démentie par le groupe, via sa page facebook.