Le Hamas accepte la proposition d’un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza

La chaîne publique Al-Qahera News, citant des sources égyptiennes anonymes, indique que le plan prévoit que les forces israéliennes se repositionnent près de la frontière afin de faciliter l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza.

Selon le rapport, la proposition inclut un arrêt temporaire des opérations militaires pendant deux mois, période durant laquelle un échange de prisonniers et d’otages serait réalisé. L’accord prévoit la libération de 10 otages israéliens vivants et le retour de 18 corps, en échange d’un nombre non précisé de prisonniers palestiniens.

Les sources ajoutent que le Hamas considère ce plan comme la meilleure option disponible pour protéger la population de Gaza contre une escalade militaire et comme un possible premier pas vers une solution durable.

Cependant, aucun commentaire immédiat n’a été émis par le Hamas ni par les médiateurs concernant ce rapport.

