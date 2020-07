Le Haut conseil du Dialogue social décroche une rencontre entre Me Malick Sall et le Sytjust

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) en grève depuis plus d’un mois, a fini par gagner l'attention de la tutelle. Le ministre de la justice, Me Malick Sall va enfin recevoir les syndicalistes lundi prochain. Cette rencontre qui aura lieu à 17 heures a été facilitée par le Haut conseil du dialogue social, dirigé par Innocence Ntap Ndiaye.



« Nous sommes en discussion depuis lundi, date à laquelle j’ai reçu le Syndicat, le Secrétaire général et les membres du bureau. A la suite de cette audience, nous avons mené des actions auprès de la tutelle. Et, à la suite de ces différents entretiens, le ministre Me Malick Sall m’a marqué sa disponibilité. En plus, il a fixé l’audience le lundi à 17 heures », a expliqué la présidente du Haut conseil du dialogue social.



Innocence Ntap Ndiaye de poursuivre sur la Rfm : « Connaissant un peu le dossier, il s’agit dans un premier temps de mettre ensemble les parties. Ensuite c’est à l’appréciation de M. le ministre pour la conduite des travaux. Nous allons ensemble trouver le moyen de discuter… »



Pour rappel, après avoir bouclé un mois de grève, les travailleurs de la Justice affirment avoir être « plus que jamais déterminés à mener le combat de la vérité et du droit pour la Justice et la dignité comme en témoigne leur mobilisation lors de la marche pacifique organisée récemment à Dakar par le SYTJUST ».