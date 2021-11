Le Jaraaf étudie la possibilité de recevoir aux stades Iba Mar Diop et des Parcelles Assainies

Le Jaraaf de Dakar prépare la 2ème journée de la Ligue 1 sénégalaise et demande à jouer au stade Iba Mar Diop ou des Parcelles Assainies. Une visite de prospection de la Ligue professionnelle a été faite, hier jeudi. Le Directeur exécutif de la Ligue professionnelle, Amsatou Fall estime que des changements ont été notés au niveau du stade Iba Mar Diop.



« Beaucoup d’investissements ont été faits par le Jaraaf pour recevoir dans ce stade mais quelques retouches doivent être faites. La pelouse naturelle doit être tondue aux normes. Si on le fait, on aura un terrain acceptable pour permettre au Jaraaf de jouer au niveau du stade de même que les autres équipes », a-t-il fait savoir.



Amsatou Fall indique le Jaraaf a également introduit une demande pour disposer du stade municipal des Parcelles assainies, récemment inauguré. Cette possibilité est en train d’être étudiée.