Le Jury disciplinaire de la CAF suspend un joueur égyptien et rappelle à l’ordre deux joueurs sénégalais

Le Jury Disciplinaire de la CAF s'est réuni mardi pour délibérer sur les incidents survenus au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé à l’issue des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Égypte - Maroc et Sénégal - Guinée équatoriale.



Le Jury Disciplinaire a infligé des sanctions aux joueurs ainsi qu’aux officiels égyptiens et marocains pour cause mauvaise conduite



"Les officiels du match susmentionné ont indiqué dans leurs rapports qu'à la fin du match, il y a eu des altercations entre l'entraîneur adjoint égyptien Rogerio Paulo Dos Santos Cesar De Sa et le président de la Fédération marocaine M. Faouzi Lekjaa. Une bagarre générale s'en est suivie au cours de laquelle le joueur marocain Sofiane Boufal et le joueur égyptien Marwan Mostafa Daoud ont été identifiés", mentionne le communiqué de l'instance dirigeante du football africain.



Qui a décidé "de suspendre le joueur égyptien Marwan Mohamed Moustafa Dawoud pour deux matches, à savoir le match n° 50 (demi-finale) et match no. 52 (Finale) ou match n° 51 (match pour la 3e place) pour sa conduite violente, et d'imposer une amende de 5 000 USD à la fédération égyptienne"



.Aussi "de suspendre les joueurs marocains n°18 Soufiane Chakla et n°17 ​​Soufiane Boufal pour deux matches avec l'équipe nationale, en raison de leur comportement violent. d'imposer une amende de 10 000 USD à la fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés de l'incident susmentionné. D'adresser un rappel à l'ordre aux officiels marocains présents sur le banc pour leur comportement antisportif.



Saliou Ciss et Keita Baldé avertis

En ce qui concerne le match Sénégal-Guinée Equatoriale du 30 janvier 2022

le Jury Disciplinaire de la CAF a inculpé les joueurs des fédérations sénégalaise et équato-guinéenne à la suite d'une altération verbale et physique lors du match.



Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé "de rappeler à l'ordre les joueurs sénégalais Saliou Ciss et Keita Belda suite à leur comportement regrettable en fin de match; de rappeler à l'ordre les joueurs équato-guinéens Ivan Edu et Emilio Nsue suite à leur comportement regrettable en fin de match.

Aussi, "de suspendre le joueur équato-guinéen Estaban Orosco pour deux matches dans n'importe quelle compétition officielle de la CAF"