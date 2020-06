Le Kenya se lance dans les safaris virtuels pour soutenir le tourisme

Embarquez à bord d’une voiture de safari et suivez le guide pour admirer lions, rhinocéros et autres mammifères emblématiques du Kenya. C’est ce que propose désormais le ministère kényan du Tourisme. Durant six semaines, il diffusera sur les réseaux sociaux les images d’un safari en direct dans l’un des parcs du pays. Un virage 2.0 pour maintenir à tout prix le Kenya en pole position des destinations favorites des voyageurs.



« Nous irons dans 16 endroits différents et diffuserons plusieurs aspects de chaque destination : la faune sauvage, les plages, les réserves, les communautés locales. Cela permet de donner au public un avant-goût de ce qui les attend une fois que le business sera relancé », explique Betty Radier, responsable du conseil national du tourisme.